Срочно верстка и натяжка на Joomla

$40
HTML-версткаЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Макет скину на емейл , оставляйте свои контакты и портфолио .Макет надо сегодня , в крайнем случае до завтра .А так же настройка галереи.

Joomla
13 лет назад
Insayer
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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