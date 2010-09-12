Поправить верстку

HTML-версткаЗавершен7 заявок151 просмотр
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Необходимо выровнять правый блок на сайте http://persona.bz/ , то есть поднять его выше.

Предпочтение тем кто вилк цен не загибает, работы на несколько строк.

13 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Выполнил правку верстки в кратчайшие сроки. Объяснил подробно в чем была проблема, спасибо.
Спасибо!
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