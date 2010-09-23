Сверстать макет под Joomla 1.5

HTML-версткаЗавершен11 заявок214 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сверстать шаблон под Joomla 1.5

Добавить необходимые модули и настроить их.

Валидно, кроссбраузерно.

Цены можно указать с вёрсткой под IE6 и без него.

Оплата после сдачи проекта заказчику, посему рассмотрю варианты с предоплатой не более 30%.

При прочих равных условиях предпочтение отдам исполнителю, запросившему наименьший бюджет.

Joomla
13 лет назад
altvk
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Благодарю за работу, Стас, буду обращаться к Вам и дальше. ___ Отлично сверстал макет для Joomla. Умеренные цены, сжатые сроки, качество и оперативность и, что немаловажно, адекватность в общении.
Всё отлично
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