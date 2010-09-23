Сверстать макет под Joomla 1.5

Добрый день!

Необходимо сверстать шаблон под Joomla 1.5

Добавить необходимые модули и настроить их.

Валидно, кроссбраузерно.

Цены можно указать с вёрсткой под IE6 и без него.

Оплата после сдачи проекта заказчику, посему рассмотрю варианты с предоплатой не более 30%.

При прочих равных условиях предпочтение отдам исполнителю, запросившему наименьший бюджет.