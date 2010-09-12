Требуется верстка под Shop Script (Lego Edition). Макет очень несложный, поэтому ждем адекватных предложений по ценам. Пожалуйста, указывайте примерные сроки исполнения. Превью макета в приложениях. UPD: Дорабатывать движок не надо, по сути требуется всего лишь реализовать цветовую ...