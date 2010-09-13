Верстка под joomla 1.5

$50
HTML-версткаЗакрыт7 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый простой диз (высылается в личку). К утру нужно сверстать. Дизайн крайне прост, макет есть в PSD.

Диз высылаю интересующимся.

ася 400-5000-шесть-шесть

Joomla
13 лет назад
s1d1
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
_Voronn_
Николай 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Собственно говоря отзыв отрицательный. Этот человек заказал у меня верстку сайта. Сайт я сверстал, а оплаты так и не увидел (до сих пор), плюс куча переделок, которых не было в исходнике. На сообщения не реагировал, на тел. звонки не отвечал... и т. д.. Я ждал месяц оплату... потом свой шаблон удалил.... Через некоторое время вижу на сайте этот шаблон. Сайт: renessans-club.com. Могу выложить всю переписку с этим человеком.... А еще прочел, что в том, что они не вовремя делают сайт виноват верстальщик (а я им еще и компоненты устанавливал... РАЗВОДИЛЫ)... Шаблон я сверстал давно и и в отличие от того,что они с ним сделали сейчас, аккуратно... В общем итог: Человек - КИДАЛОВО!!! Уважаемые фрилансеры - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Берите оплату с него ТОЛЬКО вперед, иначе денег не увидите!!! С ув. _Voronn_.
  • Похожие заказы

  • HTML-версия печатного календаря

    Задача — разработать HTML версию печатного календаря. На основе печатного календаря (PSD и AI исходники) разработать HTML-версию. От печатной версии HTML должен отличаться версткой (в печатной - мелкий текст, так просто не уменьшить, нужно заново ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка 6-8 страниц небольшого интернет-магазина

    Требуется качественная верстка на базе имеющихся PSD файлов. Все страницы прорисованы. Верстка div'овая, должна корректно отображаться в IE6+, FF, Opera, Chrome, страницы желательно сделать максимально легкими. Внешний вид главной страницы в приложении. Кнопка "Корзина" закреплена, т.е. перемещается ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка несложного макета

    Как всегда - валидно, на слоях, семантично (seo оптимизировано). Жду от Вас цен. Возможно сотрудничество на постоянной основе.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макет под Joomla 1.5

    Добрый день! Необходимо сверстать шаблон под Joomla 1.5 Добавить необходимые модули и настроить их. Валидно, кроссбраузерно. Цены можно указать с вёрсткой под IE6 и без него. Оплата после сдачи проекта заказчику, посему рассмотрю варианты с предоплатой не более 30%. При прочих ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под Shop Script (Lego Edition)

    Требуется верстка под Shop Script (Lego Edition). Макет очень несложный, поэтому ждем адекватных предложений по ценам. Пожалуйста, указывайте примерные сроки исполнения. Превью макета в приложениях. UPD: Дорабатывать движок не надо, по сути требуется всего лишь реализовать цветовую ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на joomla

    Добрый день. Есть нарисованный дизайн, его нужно сверстать и натянуть на Joomla 1.5 Дизайн простенький - обычный сайт-визитка. Единственно, есть один блок, где уместно использовать слайд-шоу.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад