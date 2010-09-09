Сделать правки на сайте

$60
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки200 просмотров
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Нужно сделать правки на сайте, все правки и ссылка на сайт в txt файле, он прилагается.

Сайт на Wordpress, все пароли даю выбранному исполнителю.

13 лет назад
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад