Доработать образовательный портал на CMS Joomla

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Здравствуйте. Сейчас сайт работает на CMS Joomla 1.5. Тематика сайта - образование, а именно узкоспециализированные дисциплины для студентов.
Как бы я хотел доработать сайт...На сайте имеется определенная информация (лекции, учебники, рефераты) по одной из дисциплин.
Понятно, что всю информацию охватить нереально. И некоторые пользователи уходят недовольными с сайта. Я вижу доработку в том, чтобы пользователи, если не нашли нужной им информации - смогли задать запрос на сайт. Однако для стимулирования самих посетителей, нужно ввести систему баллов.
Более детально:
1. Пользователь задает запрос, о поиске нужной ему информации на сайте (за это с него снимается Х баллов)
2. Имеется определенная категория, куда помещаются запросы пользователей.
3. Администрация и пользователи просматривают вопросы, и если возможность дать ответ на запрос - дают его. (если ответ дал пользователь сайта ему начисляется за это Х баллов)
4. Ответ становиться доступным всем пользователям и просто посетителем сайта (гостям).
Это краткий вариант описания своей доработки. Что хотел бы услышать от Вас - как это можно реализовать (необязательно с помощью самописных модулей и компонентов, возможны готовые решения, главное чтобы они выполнялись свои функции), и какова ориентировочная стоимость Вашей работы.
Более детальное обсуждение в приватных сообщениях.
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