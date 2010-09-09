Доработать образовательный портал на CMS Joomla

Здравствуйте. Сейчас сайт работает на CMS Joomla 1.5. Тематика сайта - образование, а именно узкоспециализированные дисциплины для студентов.

Как бы я хотел доработать сайт...На сайте имеется определенная информация (лекции, учебники, рефераты) по одной из дисциплин.

Понятно, что всю информацию охватить нереально. И некоторые пользователи уходят недовольными с сайта. Я вижу доработку в том, чтобы пользователи, если не нашли нужной им информации - смогли задать запрос на сайт. Однако для стимулирования самих посетителей, нужно ввести систему баллов.

Более детально:

1. Пользователь задает запрос, о поиске нужной ему информации на сайте (за это с него снимается Х баллов)

2. Имеется определенная категория, куда помещаются запросы пользователей.

3. Администрация и пользователи просматривают вопросы, и если возможность дать ответ на запрос - дают его. (если ответ дал пользователь сайта ему начисляется за это Х баллов)

4. Ответ становиться доступным всем пользователям и просто посетителем сайта (гостям).

Это краткий вариант описания своей доработки. Что хотел бы услышать от Вас - как это можно реализовать (необязательно с помощью самописных модулей и компонентов, возможны готовые решения, главное чтобы они выполнялись свои функции), и какова ориентировочная стоимость Вашей работы.

Более детальное обсуждение в приватных сообщениях.