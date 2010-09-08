Модули для Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки124 просмотра
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Нужен человек который умеет писать модули для Joomla и не дорого это делает. Желательно Киев. Ориентир на сотрудничество

Пишем в аську 398999ноль

Joomla
13 лет назад
Art-Creators
Владислав 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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