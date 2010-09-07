Требуется перенос сайта с Joomla 1.0 на joomla1.5

Есть 2 сайта: http://www.nlp-resources.ru/ и http://www.oratormaster.ru/ . Работают на joomla1/12 .

Требуется перенести на 1.5.

Плюс доработка шаблона (см. приложение). Шаблон можно взять либо стандартный джумловский либо разработать с нуля.

Плюс еще реализовать на этих сайтах возможность размещать и просматривать видео.

Возможность создавать различные формы.

И научить меня работе с этими модулями (видео и формы) - так, чтобы я сама могла в дальнейшем ими пользоваться.

Сроки? Стоимость? Условия?