Внести изменения в сайт на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка115 просмотров
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В сайт на Drupal нужно внести несколько изменений.

1. Исправить проблему с выводом на странице элемента, который не должен выводиться.

2. Поправить размещение нескольких строк текста в дизайне, чтобы во всех браузерах выводились однаково. Сейчас если в Оpera нормально, то в FireFox плохо или наоборот.

3. Настроить архивацию сайта.

4. Убить сайт на поддомене сайта на Drupal.

Drupal
13 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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