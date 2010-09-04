Исправить несколько ошибок

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки197 просмотров
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Есть интернет-магазин на Bitrix, надо исправить несколько небольших ошибок, в первую очередь этих

1. разместить логотип

2. некорректно работает быстрая покупка (не проходит быстрая регистрация при покупке товара)

3. на странице регистрации в IE ломает картинку

4. некорректно отображается главная страница в опере

5. при добавлении более одной картинки в элемент каталога товаров невозможно изменить уже сохраненный элемент (товар) пишет превышен размер файла

6. пока еще не разобрался как поставить прайс на скачку... я конечно разберусь тока времени уйдет много

писать или в личку или на почту (dragonofdeath(((@)))bk.ru)

13 лет назад
EvelRus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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