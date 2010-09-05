Доделка сайта на Bitrix

Требования:

Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP.

Задачи:

1. Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом;

2. Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу;

3. Настроить компонент system.pagenavigation;

4. Настроить права доступа папкам файлам и функциям;

5. Настроить и в соответсвии с требованиями инфоблоки;

6. Сверстать и настроить два шаблона;

7. Настроить дизайн компонентом system.auth.*;

8. Оформить “достойно” социалку;

9. Настроить и.магазин;

10. Настроить древовидные комменты в социалке и комментах;

11. Переверстать щаблоны и компоненты в HTML5 и CSS3

12. Написать компонент “Донирование” (или настроить магазин под донирование - не важно);

13. Все остальное по мелочи - доделки или исправится вместе с переверстыванием;

14. Написать компонент “бизнес-центр” спецификацию предоставлю.

Обязательные требования: придерживаться договоренных сроков, наличие скайпа, желание и возможность делать работы быстро, валидно и кроссбраузерно.

Надеюсь найти человека или команду, которые помогут сделать сайты гораздо лучше чем я придумал.

Сразу же описываю все задачи NP любой подробности, отвечаю на вопросы. Если не хватает каких-то дизайнов или элементов, то все дорисовывается мгновенно. Формируем бюджет, никаких предоплат - работа по этапам оплачиваю по этапам (сделали хотя бы один пункт из заказа - оплачивается тот час же; после периода готовности к сотрудничеству (доделки мелочей), можно обсудить предоплату "больших вещей" или вообще наняться на постоянную работу) и начало работы "сразу же".

Прием работ:

Никаких комплексных работ - один пункт заказа - одна работа, одна оплата. Сделано > Принято > Оплачено >>> Следующий пункт.

Следовательно, можно договориться на исполнение одного или нескольких или всех сразу видов работ. Если эту работу сделают 14 человек за один день, то для меня это лучше чем 1 человек сделает за неделю.

Если вы работаете не один - дополнительный плюс.

Можно заключить договор.

Хочу найти человека или команду для продолжительного сотрудничества - работы, в проекте, действительно, много.

От вас: телефон, скайп и встречные требования предложения.

Уделяю очень большое внимание собственному сайту исполнителя, если он недоделан или "средненький", то лучше бы мне его и не видеть.

Сайт www.kaprikk.org

Пишите в скайп stanley.sommersby скидываю полное ТЗ оцениваете, договариваемся об оплате и начинаем работать.