Доделка сайта на Bitrix

Нужно в модуль отчетов добавить возможность сортировки по производителю. От вас цена и срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP.
Задачи:
1. Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом;
2. Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу;
3. Настроить компонент system.pagenavigation;
4. Настроить права доступа папкам файлам и функциям;
5. Настроить и в соответсвии с требованиями инфоблоки;
6. Сверстать и настроить два шаблона;
7. Настроить дизайн компонентом system.auth.*;
8. Оформить “достойно” социалку;
9. Настроить и.магазин;
10. Настроить древовидные комменты в социалке и комментах;
11. Переверстать щаблоны и компоненты в HTML5 и CSS3
12. Написать компонент “Донирование” (или настроить магазин под донирование - не важно);
13. Все остальное по мелочи - доделки или исправится вместе с переверстыванием;
14. Написать компонент “бизнес-центр” спецификацию предоставлю.
Обязательные требования: придерживаться договоренных сроков, наличие скайпа, желание и возможность делать работы быстро, валидно и кроссбраузерно.
Надеюсь найти человека или команду, которые помогут сделать сайты гораздо лучше чем я придумал.
Сразу же описываю все задачи NP любой подробности, отвечаю на вопросы. Если не хватает каких-то дизайнов или элементов, то все дорисовывается мгновенно. Формируем бюджет, никаких предоплат - работа по этапам оплачиваю по этапам (сделали хотя бы один пункт из заказа - оплачивается тот час же; после периода готовности к сотрудничеству (доделки мелочей), можно обсудить предоплату "больших вещей" или вообще наняться на постоянную работу) и начало работы "сразу же".
Прием работ:
Никаких комплексных работ - один пункт заказа - одна работа, одна оплата. Сделано > Принято > Оплачено >>> Следующий пункт.
Следовательно, можно договориться на исполнение одного или нескольких или всех сразу видов работ. Если эту работу сделают 14 человек за один день, то для меня это лучше чем 1 человек сделает за неделю.
Если вы работаете не один - дополнительный плюс.
Можно заключить договор.
Хочу найти человека или команду для продолжительного сотрудничества - работы, в проекте, действительно, много.
От вас: телефон, скайп и встречные требования предложения.
Уделяю очень большое внимание собственному сайту исполнителя, если он недоделан или "средненький", то лучше бы мне его и не видеть.
Сайт www.kaprikk.org
Пишите в скайп stanley.sommersby скидываю полное ТЗ оцениваете, договариваемся об оплате и начинаем работать.
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