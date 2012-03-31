Нужно набрать текст из pdf файла журнала. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Набрать нужно журналы №9 и 10. Вот линк на пдф — http://www.sendspace.com/file/cs43o6. Всего — ...
- $21Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $16
Нужно набрать текст из pdf файла журнала. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Набрать нужно журналы №21 и 22 (сдвоенный номер). Вот линк на пдф — ...Редактирование и Корректура4 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $20
Нужно набрать текст из pdf файла журнала. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Набрать нужно журналы №13 и 14. Вот линк на пдф — http://www.sendspace.com/file/39kba5. В каждом ...Завершен10 лет назад
- $20
Нужно набрать текст из pdf файла журнала. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Набрать нужно журналы №7 и 8. Вот линк на пдф — http://www.sendspace.com/file/jo09hi. В журналах ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно набрать текст из pdf файла журнала. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Набрать нужно журнал №5. Вот линк на пдф — http://www.sendspace.com/file/jo09hi. В журнале - 85 ...Завершен11 лет назад
- $6
Нужно набрать текст из pdf файла газеты. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот газеты - http://www.sendspace.com/filegroup/JzE1wKNBASE089%2FdbHkWiQ. Всего 2 газеты, в газете 4 страницы — цена за ...Завершен11 лет назад
- $20
Нужно написать текст в духе википедии (но больше размером) о «Отечественных записках» Павла Свиньина, то есть только 1818-1831 года. История создания, жизненный путь, о чем писалось и т. д. Объем - не меньше 15 тыс. символов. Данный текст ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать текст в духе википедии (но больше размером) о «Московской медицинской газете». История создания, жизненный путь, о чем писалось и т. д.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вставить код AdSense на сайт с drupal 6. Один блок. Я создал блок с кодом, но не знаю, как его вывести в нужном месте.Завершен11 лет назад
- $5
На сайте показывается только первая страница. Вместо остальных - пустые страницы с надписью localhost\. Что-то с базой данных? Нужно выяснить, что не так с сайтом.Завершен12 лет назад
- $5
Пропал fckeditor. Модуль присутствует, но не выводится при наборе текста. Нужно вернуть его на место.Завершен12 лет назад
- $6
Есть ксерокопии газеты. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот пример страницы газеты ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $6
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот пример страницы газеты ...Завершен12 лет назад
- $6
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот пример страницы газеты ...Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $6
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот первая газета — ...Закрыт12 лет назад
- $25
Есть сайт на Drupal 7. Нужно скопировать его на новый домен. Заменить заголовок и низ страницы на новые (есть в psd), соответственно и фон страницы. Заголовок - это логотип. Логотип состоит из текста. Нельзя просто взять ...Завершен12 лет назад
- $20
Нужно сделать в psd дизайн страницы сайта. Дизайн очень лаконичный с минимумов элементов. Заголовок сайта — это надпись. Никаких фото или рисунков.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $25
Есть сайт на Drupal 7. Нужно скопировать его на новый домен. Заменить заголовок и низ страницы на новые (есть в psd), соответственно и фон страницы.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно сделать в psd дизайн страницы сайта. Дизайн очень лаконичный с минимумов элементов. Заголовок сайта - это надпись.Никаких фото или рисунков.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть сайт на Drupal 7. Есть новый дизайн в psd. Дизайн одинаков для всех страниц. Нужно сверстать psd и совместить с уже имеющимся сайтом. Старый сайт останется, новый будет на другом домене.Завершен12 лет назад