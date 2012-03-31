TopChan

Руслан TopChan

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeyM
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Написать MFC программку
Всё было ок
Быстро и качественно выполнил работу.
Ответный отзыв
GeminiPro
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Функция обработки массива на С
Было приятно поработать!
Быстро и качественно выполнил работу. Написал комментарии к коду.
Ответный отзыв
Nastya_sova
Дурасова 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Приватный проект для Анастасии Дурасовой
Продолжаем сотрудничество. Заказчиком довольна.
Снова быстро и качественно выполненная работа. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Nastya_sova
Дурасова 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Обработка текста
Отлично поработали. Рекомендую!
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
inferatu
Николай 
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Набор текста с ксерокопий
Спасибо
Качественная работа. К тому же очень быстро сделана.
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