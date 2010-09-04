Верстка и внедрение дизайна для vBulletin 4.0.6

Есть дизайн в Photoshop. Нужно сделать верстку и внедрить под vBulletin 4.0.6

На все про все 2 дня. Требуется человек который работает с vBulletin постоянно.

Если вы vBulletin первый раз в глаза видите, то советую не браться.

Дизайн в приложении. Оплата WMR или WMZ после выполнения дизайна.

Оплаты вперед не делаю, но гарантирую что все будет честно. Можете спросить у людей которые со мной работали до этого, со всеми работаем по этой схеме, все довольны.

В заявке оставьте сумму и срок по времени. Если есть вопросы пишите в аську 425073694