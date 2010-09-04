Требования: Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP. Задачи: 1. Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом; 2. Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу; 3. Настроить компонент system.pagenavigation; 4. Настроить права доступа папкам файлам и функциям; 5. Настроить и ...
Верстка и внедрение дизайна для vBulletin 4.0.6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн в Photoshop. Нужно сделать верстку и внедрить под vBulletin 4.0.6
На все про все 2 дня. Требуется человек который работает с vBulletin постоянно.
Если вы vBulletin первый раз в глаза видите, то советую не браться.
Дизайн в приложении. Оплата WMR или WMZ после выполнения дизайна.
Оплаты вперед не делаю, но гарантирую что все будет честно. Можете спросить у людей которые со мной работали до этого, со всеми работаем по этой схеме, все довольны.
В заявке оставьте сумму и срок по времени. Если есть вопросы пишите в аську 425073694
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