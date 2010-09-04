Верстка и внедрение дизайна для vBulletin 4.0.6

$200
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка131 просмотр
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Есть дизайн в Photoshop. Нужно сделать верстку и внедрить под vBulletin 4.0.6

На все про все 2 дня. Требуется человек который работает с vBulletin постоянно.

Если вы vBulletin первый раз в глаза видите, то советую не браться.

Дизайн в приложении. Оплата WMR или WMZ после выполнения дизайна.

Оплаты вперед не делаю, но гарантирую что все будет честно. Можете спросить у людей которые со мной работали до этого, со всеми работаем по этой схеме, все довольны.

В заявке оставьте сумму и срок по времени. Если есть вопросы пишите в аську 425073694

13 лет назад
slf
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
adart
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$100
2 дня
Сергей очень сильно подвел меня по срокам. Не думайте что Сергей будет работать над вашим проектом все время, т.к. он все еще учится в универе, поэтому времени на ваш проект у него будет не так много как вам бы этого хотелось. Да и опыта по vBulletin ему явно не хватает. После предоставления дизайна, через 12 часов заявил что работа слишком сложная и что он с ней не сможет справиться в срок. Хотя до этого говорил что 2 года работал с этой платформой. Если бы это было так то справиться можно было в срок и еще бы время осталось. Так же заметил что большинство проектов Сергея в его портфолио http://www.adart.com.ua/ без обратных ссылок на его студию. Дизайн не плохой, но опыта работы с определенными платформами ему явно не хватает. В общем ни чего серьезного я бы ему не доверил, тем более со сжатыми сроками. Так если вам нужна тема Wordpress за пару недель, то можно попробовать его задействовать.
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