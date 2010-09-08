Восстановить сайт на MODX

$5
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок156 просмотров
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Здравствуйте,необходимо восстановить сайт на MODX otravel точка kz.

Бекап сайта имеется.

Жду Ваших предложений..

Срок- сегодня.

MODX
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Отличный Исполнитель ! Оперативно и с пояснениями !!! Всегда на связи ! приятен в общении !!!
Хороший заказчик, с терпением ждёт пояснений от тех.поддержки и т.п. :) Приятно было работать, с оплатой без проблем. Рекомендую!
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