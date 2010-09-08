Требования: Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP. Задачи: 1. Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом; 2. Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу; 3. Настроить компонент system.pagenavigation; 4. Настроить права доступа папкам файлам и функциям; 5. Настроить и ...
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Здравствуйте,необходимо восстановить сайт на MODX otravel точка kz.
Бекап сайта имеется.
Жду Ваших предложений..
Срок- сегодня.
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