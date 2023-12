ТЗ для специалиста по wordpress

Если у вас менее пяти положительных отзывов от работодателей, вы не подходите для этого Тз, извините.

ТЗ

1. У меня два сайта на wordpress, версия 2.9.2. Необходимо обновить wp до последней версии, обновить плагины и проследить, чтобы все работало.

(на одном сайте нужно обновить 6 плагинов, на другом – 7)

2. установить на один из сайтов плагин "Подписка на комментарии" – отправлять на электронную почту новые комментарии

3. На одном из сайтов нужно сделать разбиение комментариев на страницы с возможностью прописать тайтлы на каждую страницу.

И чтобы на каждой странице выводился только кусок поста.

(по 15 комментов на сраницу)

Пример:

мне нравится, как здесь сделано:

www.wordpressplugins.ru/r...

А вот этот же автор пишет, как это сделать

www.wordpressplugins.ru/s...

Относительно моего сайта:

Внимание!!!

Установлен плагин All in One SEO Pack, который рубит содержимое (.*) под корень, а Exclude Pages у него не работает.

Т.о. плагины, которые предоставляют необх. функционал – не работают.

Предыдущий программист- фрилансер очень долго пытался устанавливать несколько плагинов, и они были все не совместимы с версией wp 2.9.2.

Сейчас версию wp будем обновлять, может будут совместимы.

4. На одном из сайтов в форме для добавления комментариев

убрать графу "сайт"

5. На одном из сайтов при отображении комментария сделать чтобы была дата коммента

6. Проблема для обоих сайтов:

При написании комментария нужно поставить галочку, что пользователь не робот.

Если галочку пользователь не поставил, то он попадает на страницу

"Вы забыли отметить галочкой поле «Подтверждаю, что я не спам-бот"

И потом, если нажать кнопку "обратно" в браузере и вернуться на обратную страницу, написанного комментария уже нет.

Сделать чтобы написанный коммент при возврате на предыдущую страницу был.

Пример: shakin.ru/seo/podcast-6.h...

Названия сайтов могу сообщить в личной переписке.

Если вы присылаете заявку, напишите плиз:

1. примерную цену (+- 15 wmz) за ваши услуги, окончательная цена может быть определена по окончанию работы