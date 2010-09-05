ТЗ для специалиста по wordpress

Здравствуйте,необходимо восстановить сайт на MODX otravel точка kz. Бекап сайта имеется. Жду Ваших предложений.. Срок- сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если у вас менее пяти положительных отзывов от работодателей, вы не подходите для этого Тз, извините.
ТЗ
1. У меня два сайта на wordpress, версия 2.9.2. Необходимо обновить wp до последней версии, обновить плагины и проследить, чтобы все работало.
(на одном сайте нужно обновить 6 плагинов, на другом – 7)
2. установить на один из сайтов плагин "Подписка на комментарии" – отправлять на электронную почту новые комментарии
3. На одном из сайтов нужно сделать разбиение комментариев на страницы с возможностью прописать тайтлы на каждую страницу.
И чтобы на каждой странице выводился только кусок поста.
(по 15 комментов на сраницу)
Пример:
мне нравится, как здесь сделано:
А вот этот же автор пишет, как это сделать
Относительно моего сайта:
Внимание!!!
Установлен плагин All in One SEO Pack, который рубит содержимое (.*) под корень, а Exclude Pages у него не работает.
Т.о. плагины, которые предоставляют необх. функционал – не работают.
Предыдущий программист- фрилансер очень долго пытался устанавливать несколько плагинов, и они были все не совместимы с версией wp 2.9.2.
Сейчас версию wp будем обновлять, может будут совместимы.
4. На одном из сайтов в форме для добавления комментариев
убрать графу "сайт"
5. На одном из сайтов при отображении комментария сделать чтобы была дата коммента
6. Проблема для обоих сайтов:
При написании комментария нужно поставить галочку, что пользователь не робот.
Если галочку пользователь не поставил, то он попадает на страницу
"Вы забыли отметить галочкой поле «Подтверждаю, что я не спам-бот"
И потом, если нажать кнопку "обратно" в браузере и вернуться на обратную страницу, написанного комментария уже нет.
Сделать чтобы написанный коммент при возврате на предыдущую страницу был.
Пример: shakin.ru/seo/podcast-6.h...
Названия сайтов могу сообщить в личной переписке.
Если вы присылаете заявку, напишите плиз:
1. примерную цену (+- 15 wmz) за ваши услуги, окончательная цена может быть определена по окончанию работы
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