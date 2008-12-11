Ищу людей, у которых есть: профайл на форуме, посвященном: - знакомствам в сети - замуж за иностранца, - иммиграция в другие страны, жизнь после иммиграции - общение с иностранцами и прочие близкие по темы. ...
- $100Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Работа на постоянной основе на женском сайте. Сайт на тему «замуж за иностранца» со статьями, комментариями к ним и форумом. - удаленная работа, в среднем занимает 1-2 часа в день. Обязанности: - модерация форума - модерация и ...Закрыт12 лет назад
- $100
Если у вас менее пяти положительных отзывов от работодателей, вы не подходите для этого Тз, извините. ТЗ 1. У меня два сайта на wordpress, версия 2.9.2. Необходимо обновить wp до последней версии, обновить плагины и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Работа по wp имеется сайт /// В заголовке вместо слова "flowery" нужно сделать название сайта, причем чтобы оно гармонично вписывалось в дизайн, но в то же время было не в виде рисунка, а виде текста, в смысле ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Сайт (на wordpress) некорректно отображается в Internet Explorer 6. Нужно это исправить.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Сайт на wordpress. 1. Нужна помощь по установке плагина Auto paging mb. Не знаю, куда вставить wp-links, чтобы плагин заработал. 2. установить плагин "Карта сайта". оплата по факту 5 вмз.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день! работа по wp. На сайте установлен плагин Auto paging mb, который разбивает длинные посты на части. Я сейчас пытаюсь разместить пост "Дневник снегурочки". Плагин Auto paging mb делит пост так, что на 1 странице получается ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $35
Требуется написать смешную статью для женского журнала, связанную с Новым годом. Требования: 1. тематика: новый год. 2. статья обязательно должна быть очень смешной (одна хорошая, но несмешная статья про Новый год фрилансером с этого сайта уже ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Статьи женской тематики для сайта ladytoday.ruЗавершен15 лет назад
- $5
Требуется написать 30 комментариев к статьям на сайте женской тематики. Статьи, к которым писать комментарии - на выбор фрилансера. Для написания комментов на сайте регистрироваться не требуется. Оплата по факту 5 вмз. Требования к комментариям: 1. грамотность 2. явное ...Завершен15 лет назад
- $50
ТЗ сайт ladytoday.ru 1. На главной странице четыре рисунка в верхнем правом углу заменить на один рисунок (рисунок вышлю). 2. На странице с постом фразу "комментариев нет" сделать меньшим шрифтом 3. Сделать чтобы облако меток выводилось на главной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад