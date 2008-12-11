ladytoday

Марина Ковалева ladytoday

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
$5
10 баллов
10 лет назад
Wordpress
Своевременная оплата, все гуд.
Отличная работа по wordpress! Быстро и без лишних вопросов!+ сделал очень ценные замечания по работе сайта. Буду обращаться в дальнейшем и другим рекомендую. ))
Ответный отзыв
iriska-xxi
41 годУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Написание текстов для сайта ladytoday.ru
Очень понравилась предпроектная работа: четко поставленные задания, корректные уточнения при необходимости, все тактично и грамотно. Рекомендую работать с Мариной - сбережете себе нервы и еще заработаете :)
Очень довольна сотрудничеством с Ириной. Заказывала статьи для сайта женской тематики. Тексты просто супер! ))) Большое спасибо! Всем советую и сама буду в дальнейшем обращаться!
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