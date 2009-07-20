Копирайтинг, редактирование, переводы EN>RU, статьи, поздравления в стихах.
Стремлюсь понять и оправдать ожидания заказчиков! Отличаюсь гибкостью в работе, индивидуальным подходом, творческими способностями и покладистым характером.
Тексты должны цеплять, а слова - продавать. Имею большой опыт в сфере продаж, создаю предложения, интересные вашим клиентам и посетителям сайтов.
Портфолио и отзывы: http://www.free-lance.ru/users/iriska-xxi
Опыт работы:
- руководство отделом
- продажи товаров и услуг, работа с клиентами, ведение проектов
- маркетинговые исследования рынка, конкурентный анализ
- составление анкет, инструкций, положений
- подготовка бизнес-планов, стратегическое развитие бизнеса
- развитие партнерской сети
- подготовка презентаций, выступление с докладами на семинарах
Образование - высшее техническое.
Дополнительное образование - программа профессионального менеджмента, управление людскими ресурсами, управление бизнесом в сфере услуг.
Английский язык на уровне Upper Intermediate.
Владение компьютерными программами - Microsoft Office XP/2003/2007 профессионально (преподаватель), Adobe Photoshop и другое офисное прикладное ПО.
Дополнительно:
- Публикация статей в молодежной газете «Свой известник», «Учитель Узбекистана», «Правда Востока»
- Ведение личного блога
- Активное участие на форумах
- Профессиональная фотография
- Агентство недвижимости, текст на главную215 просмотров
- Текст на главную для веб-студии199 просмотров
- Анонс учебной программы по психологии213 просмотров
- Отдых на озерах217 просмотров
- SEO-статья по недвижимости в Москве191 просмотр
- Поздравления к праздникам227 просмотров