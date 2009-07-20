iriska-xxi

Ирина Матвиенко iriska-xxi

 
41 годУзбекистан/Ташкент
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа в удовольствие! Все качественно и в срок

Копирайтинг, редактирование, переводы EN>RU, статьи, поздравления в стихах.

Стремлюсь понять и оправдать ожидания заказчиков! Отличаюсь гибкостью в работе, индивидуальным подходом, творческими способностями и покладистым характером.

Тексты должны цеплять, а слова - продавать. Имею большой опыт в сфере продаж, создаю предложения, интересные вашим клиентам и посетителям сайтов.

Портфолио и отзывы: http://www.free-lance.ru/users/iriska-xxi

Опыт работы:

- руководство отделом

- продажи товаров и услуг, работа с клиентами, ведение проектов

- маркетинговые исследования рынка, конкурентный анализ

- составление анкет, инструкций, положений

- подготовка бизнес-планов, стратегическое развитие бизнеса

- развитие партнерской сети

- подготовка презентаций, выступление с докладами на семинарах

Образование - высшее техническое.

Дополнительное образование - программа профессионального менеджмента, управление людскими ресурсами, управление бизнесом в сфере услуг.

Английский язык на уровне Upper Intermediate.

Владение компьютерными программами - Microsoft Office XP/2003/2007 профессионально (преподаватель), Adobe Photoshop и другое офисное прикладное ПО.

Дополнительно:

- Публикация статей в молодежной газете «Свой известник», «Учитель Узбекистана», «Правда Востока»

- Ведение личного блога

- Активное участие на форумах

- Профессиональная фотография

PhotoshopПоздравление в стихах
Отзывы заказчиков
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Именные поздравления в стихах
Спасибо Ирине за сотрудничество! Стихотворения, как всегда, чудесные!
Как всегда - только положительные впечатления от сотрудничества с Ольгой! Спасибо за терпение :)
Ответный отзыв
casinoplay
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Создать компред
Приятно работать сделала КП, внесла все изменения рекомендую
Приятно работать с таким заказчиком - четко знает, что требуется, готов подсказать направление работы. По скорости оплаты нареканий нет, оперативно и точно!
Ответный отзыв
Ineya
Тома 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Статьи на тему детской психологии, воспитания
Получила интересную и полезную для молодых родителей статью. Рекомендую к сотрудничеству!
Тамара - человек дела! Четкое задание, быстрая оплата, легкость в общении с исполнителем. Работая с ней, ни в чем не прогадаете.
Ответный отзыв
Malejik
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$11
10 баллов
14 лет назад
Требуется сделать подборку слов по значению
Задача выполнена быстро и качественно. Приятно работать с таким человеком.
Приятно работать: четкое ТЗ, своевременная оплата через СБС, никаких переделок задания. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$306
10 баллов
14 лет назад
Стихотворения для профессиональных праздников
Ирина - очень творческий человек! Её стихотворения будут украшать сайт! Сроки соблюдает. Спасибо за работу!
Супербыстрый заказчик в плане оплаты! Очень понравилось работать с Ольгой - весьма интересные задания, повышающие кругозор исполнителя и его творческие навыки :) Не переделывает ТЗ в процессе работы, положительно относится к предложениям. Очень надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится.
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов
от $5
от 1 дня
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