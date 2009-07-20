Супербыстрый заказчик в плане оплаты! Очень понравилось работать с Ольгой - весьма интересные задания, повышающие кругозор исполнителя и его творческие навыки :) Не переделывает ТЗ в процессе работы, положительно относится к предложениям. Очень надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится.