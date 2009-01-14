Wordpress, дизайн, шрифты

Работа по wp

имеется сайт ///

В заголовке вместо слова "flowery" нужно сделать название сайта, причем чтобы оно гармонично вписывалось в дизайн, но в то же время было не в виде рисунка, а виде текста, в смысле чтобы поисковиками распознавалось.

В название сайта нужно вставить фразу:

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