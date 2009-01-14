Wordpress, дизайн, шрифты

$5
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок178 просмотров
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Работа по wp

имеется сайт ///

В заголовке вместо слова "flowery" нужно сделать название сайта, причем чтобы оно гармонично вписывалось в дизайн, но в то же время было не в виде рисунка, а виде текста, в смысле чтобы поисковиками распознавалось.

В название сайта нужно вставить фразу:

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WordPress
15 лет назад
ladytoday
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Работой довольна, большое спасибо! Дал ценные замечания по поводу продвижения сайта, видно, что человек в теме. ))
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