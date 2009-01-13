Дизайн шапки сайта на тему заработка в инете

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок308 просмотров
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Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 170 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых тонов. В нижней части плавно переходить в темно-зеленый цвет (но не очень темный), так как ниже будет горизонтальное меню соответствующего цвета.

Левая часть будет флэш-анимацией, иллюстрирующей денежный поток из инета к пользователю. Предлагаемый вариант: компьютер на фоне вертящегося глобуса, из компьютера вылетают монеты и купюры вправо и немного вперед к пользователю.

С правой стороны: ячейка резервируется для логотипа и будет с фоном, дающим возможность менять ширину

ячейки, а также использовать его как картинку, в которую будет вписан логотип (то есть без ухудшения эстетики при изменении ее пропорций или удаления ее части в длину, например с правой стороны она будет однотонная). Вторая с правой стороны: фото представительного бизнесмена за лептопом, смотрящего на пользователя и немного повернутого влево. Вторая слева с растяжимым фоном, представляющим собой абстракцию с использованием изображения сети, клавиатуры, денег и т.п., органично переходящим в соседние части.

Схема таблицы в файле.

Оплата по Western Union.

15 лет назад
alex8764
59 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$60
2 дня
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