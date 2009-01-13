Дизайн шапки сайта на тему заработка в инете

Нужен дизайн для городского портала. Примеры порталов которые нравятся: http://www.moskva.com/ - красивая шапка http://orsk.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 - удобное постарение центральных блоков. http://properm.ru/ -красивое блочное постарение (и с баннерами порядок) Цветовая гамма на выбор исполнителя (конкурс как не как). Название - Ивантеевка.biz (www.ivanteevka.biz)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 170 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых тонов. В нижней части плавно переходить в темно-зеленый цвет (но не очень темный), так как ниже будет горизонтальное меню соответствующего цвета.
Левая часть будет флэш-анимацией, иллюстрирующей денежный поток из инета к пользователю. Предлагаемый вариант: компьютер на фоне вертящегося глобуса, из компьютера вылетают монеты и купюры вправо и немного вперед к пользователю.
С правой стороны: ячейка резервируется для логотипа и будет с фоном, дающим возможность менять ширину
ячейки, а также использовать его как картинку, в которую будет вписан логотип (то есть без ухудшения эстетики при изменении ее пропорций или удаления ее части в длину, например с правой стороны она будет однотонная). Вторая с правой стороны: фото представительного бизнесмена за лептопом, смотрящего на пользователя и немного повернутого влево. Вторая слева с растяжимым фоном, представляющим собой абстракцию с использованием изображения сети, клавиатуры, денег и т.п., органично переходящим в соседние части.
Схема таблицы в файле.
Оплата по Western Union.
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