Дизайн сайта цветочного магазина

Нужен исполнитель для создания красивого дизайна и верстки дизайна Сроки: как можно быстрее. Претендент должен быть с качественным портфелем и отзывами. Предоплата в размере: 50% Все подробности непосредственно будут предоставлены в ТЗ исполнителю.