Дизайн + верстка для фан клуба музыкальной группы

Очень доволен процессом работы и результатом. Сложно найти дизайнера, который может так глубоко прочувствовать тему и сходу сделать дизайн, полностью соответствующий поставленной задаче. Также, очень доволен обязательностью и соблюдением сроков. Илья,спасибо тебе за всё! Успехов, интересных проектов, творческого роста.