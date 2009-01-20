Приватный проект для студии "Carissalmo"

Есть движок torrentpier. Заказ для людей знакомых с этим движком. Нужно полностью обновить дизайн , изменить стили и кнопки. Другими словами сделать полное отличие от сайта торрентс.ру А так же необходимо сделать верстку и натягивание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен дизайн сайта на эротическую тематику!
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