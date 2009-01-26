Дизайн трех сайтов

Здравствуйте,

требуются дизайны к трём сайтам:

- похожий сайт textime.ru - функционал и тематика схожая, цвета синий, красный, мне не нужен клон сайта!!!, вместо логотипа надпись OSTEKS;

- похожий сайт sexshop.ua - функционал и тематика схожая, цвета - думайте сами, мне НУЖЕН клон сайта по структуре, н немного с отличиями!!!, вместо логотипа - думайте сами, но что-то должно быть, опять же на Ваше усмотрение;

- дизайн анкета во вложении

Прошу вменяемый подход с разумными ценами.

Укажите пару ссылок на свои лучшие работы в веб дизайне.