Установить cms - cogear

Есть дизайн в Photoshop. Нужно сделать верстку и внедрить под vBulletin 4.0.6 На все про все 2 дня. Требуется человек который работает с vBulletin постоянно. Если вы vBulletin первый раз в глаза видите, то советую не браться. Дизайн ...