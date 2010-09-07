Написание и доработка модулей CMS

Доработка существующих модулей и написание новых для CMS SantaFox.

Необходимо реализовать проект, как например тут elprofi.ru только другой тематики.

Данный сайт так же работает на CMS SantаFox.

Задача: написать 3-5 независимых модулей (каталог компаний, доска объявлений и т.д.)

Доработка существующих моделей.

Дизайн, верстка и т.д. Не нужны, нужен только функционал.

Конкретного ТЗ на весь проект пока нет, есть на отдельные модули.

Очень желательно, что бы человек был знаком с этой CMS.

В дальнейшем необходима поддержка, мелкие доработки и т.д.

Большая серьезная работа, делать можно по частям (по модулям).

Оплата по частям, за каждый модуль или доработку.

Сроки, оплата и т.д., все обсуждаемо.

От вас примерная цена одного модуля (от и до) и срок исполнения (срок не критичен, "не горит")

Предложения можно оставлять здесь, или на [email protected], iсq 240848434.