Написание и доработка модулей CMS

Необходимо сверстать шаблон под систему управления joomla, настроить модули. Смотрите шаблон. Предложения по срокам и ценам просьба в личку. 8 сентября будет описание каждой страницы сайта. Кнокпи - Желая и Коммерческая недвижимость выводят категории и подкатегории, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка существующих модулей и написание новых для CMS SantaFox.
Необходимо реализовать проект, как например тут elprofi.ru только другой тематики.
Данный сайт так же работает на CMS SantаFox.
Задача: написать 3-5 независимых модулей (каталог компаний, доска объявлений и т.д.)
Доработка существующих моделей.
Дизайн, верстка и т.д. Не нужны, нужен только функционал.
Конкретного ТЗ на весь проект пока нет, есть на отдельные модули.
Очень желательно, что бы человек был знаком с этой CMS.
В дальнейшем необходима поддержка, мелкие доработки и т.д.
Большая серьезная работа, делать можно по частям (по модулям).
Оплата по частям, за каждый модуль или доработку.
Сроки, оплата и т.д., все обсуждаемо.
От вас примерная цена одного модуля (от и до) и срок исполнения (срок не критичен, "не горит")
Предложения можно оставлять здесь, или на [email protected], iсq 240848434.
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