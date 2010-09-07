Перенос сайта на Joomla

Необходимо перенести и немного доработать сайт написанный на html на joomla.

Плюс создание интерактивной карты (красивая географическая карта краснодарского края, где были бы отображены интерактивные названия: Краснодар, Геленджик, Горячий Ключ, Лаго-Наки, Сочи + географическая карта, где поместились бы Россия, Турция, Египет, Тайланд и Китай, при нажатии на пункт открывалась бы страничка (или всплывающее окно) с описанием) , возможно за небольшую доплату. Ссылка на сайт оригинал и подробности по запросу.

Срок исполнения 3-4 дня + доработка 1-2 дня