Перенос сайта на Joomla

$100
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок167 просмотров
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Необходимо перенести и немного доработать сайт написанный на html на joomla.

Плюс создание интерактивной карты (красивая географическая карта краснодарского края, где были бы отображены интерактивные названия: Краснодар, Геленджик, Горячий Ключ, Лаго-Наки, Сочи + географическая карта, где поместились бы Россия, Турция, Египет, Тайланд и Китай, при нажатии на пункт открывалась бы страничка (или всплывающее окно) с описанием) , возможно за небольшую доплату. Ссылка на сайт оригинал и подробности по запросу.

Срок исполнения 3-4 дня + доработка 1-2 дня

Joomla
13 лет назад
infostorm
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zavrus
Роман 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$64
3 дня