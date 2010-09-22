infostorm

Артем Ильин infostorm

 
43 годаРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо добавить сайт Яндекс маркет движок сайта - Wordpres

    Необходимо добавить сайт на Яндекс маркет. Осталось 3 попытки, проверка не проходила из-за недоступности сайта ошибка 404, хотя сайт открывается нормально, есть скрин из тех поддержки, где страница не открывается с UTM меткой.    Сайт на Вордпресс. ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо сделать адаптивный дизайн интернет-магазина [url=http://www.tsk-energo.ru/]http://www.tsk-energo.ru[/url]. Переделать шапку и футер, проработать карточку товара, подобрать палитру сайта и фон, сделать закругления, прорисовать кнопочки, можно перерисовать/доработать логотип.  Уважаемые, исполнители, задача изменилась, поэтому просьба обновить ваши заявки, ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип строительной компании

    $70

    Необходим текстовый логотип либо значек + текст. Текст ООО "Аспект" (можно без кавычек) или мелким общество с ограниченной ответственностью, а ниже Аспект. Палитра на выбор исполнителя. Сроки критичны исполнитель будет выбран сегодня до 24:00. Эскиз должен ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт-опросник, корректно отображающийся на Ipad2

    Нужно разработать сайт, главная особенность которого, корректно отображаться на ipad2. Сам сайт должен содержать 3 смайла (красный – грустный «Плохо», желтый нейтральный «Хорошо», зеленый – улыбка «Отлично») (на картинке изображено 4 – один лишний). Человеку будет предложено ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Осуществление рассылки по базе адресов

    Необходимо срочно произвести рассылку HTML письма по базе из 5500 контактов (все контакты подписывали соглашение на получение информации, могу предоставить отсканированные копии, если это необходимо). Внутри HTML письма необходимо вставить ссылку на форму в которую ...

    HTML
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание формы и автоматизация ее обработки

    $250

    1. Необходимо создать форму с подтверждением по эл. почте. 2. Система ежедневно должна случайным образом отбирать 11 номеров и отсылать их на определенный адрес эл. почты 3. Страница с выводом результатов Полное ТЗ в прикрепленном файле Срок исполнения до ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно натянуть новый дизайн на шаблон Joomla

    Нужно натянуть новый дизайн на шаблонJoomla из имеющегося макета в Photoshop. Ссылка на сайт и образец макета в приложении. Плюс добавить небольшой эффект, как на сайте http://www.wpbot.ru/ при наведении на картинку сверху (под строкой меню)

    JoomlaPhotoshop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Кнопки для сайта

    Нужно перевести несколько кнопок на английский язык, оригинал, к сожалению, не сохранился, нужно нарисовать такие же или похожие и предоставить оригинал макета в чем будете делать. Соответствие перевода: О бренде - About the brand (если слишком длинно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер на Flash 550x550 до 30-40 кб

    Нужно сделать баннер со следующим содержанием: "В честь 8 марта дополнительная скидка на женскую коллекцию 15%. Только с 5 по 8 марта." Сделать общий баннер, указать лого CLUB DENIM и внизу 3 магазина: Guess, +Gaudi, LTB. ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простенький сайт на Wordpress или Joomla

    $100

    - О компании / О нас - Контакты - Вакансии - Перечень услуг - Прайс-лист Особых требований к дизайну сайта нет, но тем не менее хотелось бы, чтобы там присутствовал некий элемент творчества исходя из заявленных в тексте материалов и лого. В дизайне он ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPressJoomlaЛоготип для компании
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер на Flash 550x550 до 40 кб

    О каком предложении хотим рассказать: "Последние вещи ищут хозяина" Суть в том, что в 2 магазинах будут выделены 3 зоны, каждой зоне назначена своя категория цен. Для Levi's определили ценовые категории: всё по 1499, всё ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим скрипт автоматизации группы ВКонтакте

    Необходим скрипт автоматизации для модерирования темы (конкурса) ВКОНТАКТЕ Автоматическое уведомление о новых поступивших комментариях в группе. Так же нужно ограничить кол-во постов от одного человека в теме до 1 раза, т.е. если от одного пользователя публикуется ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Очень желательно сделать до 14.00 понедельника, если получится раньше, то замечательно, если к этому сроку не получается, то просьба указать ваши сроки, но не позднее среды. подробности в прикрепленном файле

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшая заставка на flash

    Нужна небольшая заставка на флеше (ссылка в приложении) . Необходимо сделать, что бы при выборе определенного бренда открывалась его страничка в текущем окне, причем нужно сделать так, чтобы посетителю было понятно, что нужно нажать ...

    Flash
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо создать интерактивную карту на Flash

    При наведении на одну из красных точек должна выскакивать всплывающая подсказка с маленькой картинкой и краткой информацией, а при нажатии должна открываться страничка с информацией в текущем окне (не popup). Срок 1 день (желательно успеть до ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать сайт

    $50

    Нужно немного доделать сайт и привести сайт в нормальный вид (подобрать шрифт, настроить css). Необходимо сделать нормальное меню на главной странице и меню на страницах бренда, сделать можно по аналогии с сайтом http://www.lvbco.ru (страница с брендами ...

    CSSJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
catalina
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$110
10 баллов
9 лет назад
Нужно натянуть новый дизайн на шаблон Joomla
Отличный заказчик. Рекомендую.
Отличная работа, при выполнения проекта возникли некоторые сложности, с которыми Анастасия справилась без всяких вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Ответный отзыв
3axapp
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Осуществление рассылки по базе адресов
шикарно
Работа выполнена хорошо. Александр ответственно и оперативно подходит к вопросам по доработке. Продолжаем дальше сотрудничать...
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
7 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта
Приятно было работать
Спасибо, за работу, заказчик для которого изготавливали, был со специфическим вкусом, но все равно удалось удовлетворить даже его вкус, предоставив ему множество вариантов и несколько раз кардинально переделывая дизайн.
Ответный отзыв
husu1988
35 летАзербайджан
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$23
10 баллов
10 лет назад
Логотип строительной компании
Было очень приятно работать c Артемом! Cвоевременная оплата, вежливое общение. Рекомендую всем!
Работу выполнил качественно и в срок, было приятно посотрдуничать.
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сайт-опросник, корректно отображающийся на Ipad2
Спасибо за сотрудничество. Оплата во время, аккуратный и вежливый человек при общении. Perfecto Web рекомендует!
Быстро, качественно, четко или одним словом профессионально.
Ответный отзыв