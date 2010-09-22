Необходимо добавить сайт на Яндекс маркет. Осталось 3 попытки, проверка не проходила из-за недоступности сайта ошибка 404, хотя сайт открывается нормально, есть скрин из тех поддержки, где страница не открывается с UTM меткой. Сайт на Вордпресс. ...
Артем Ильин infostorminfostorm
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн интернет-магазина [url=http://www.tsk-energo.ru/]http://www.tsk-energo.ru[/url]. Переделать шапку и футер, проработать карточку товара, подобрать палитру сайта и фон, сделать закругления, прорисовать кнопочки, можно перерисовать/доработать логотип. Уважаемые, исполнители, задача изменилась, поэтому просьба обновить ваши заявки, ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Необходим текстовый логотип либо значек + текст. Текст ООО "Аспект" (можно без кавычек) или мелким общество с ограниченной ответственностью, а ниже Аспект. Палитра на выбор исполнителя. Сроки критичны исполнитель будет выбран сегодня до 24:00. Эскиз должен ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно разработать сайт, главная особенность которого, корректно отображаться на ipad2. Сам сайт должен содержать 3 смайла (красный – грустный «Плохо», желтый нейтральный «Хорошо», зеленый – улыбка «Отлично») (на картинке изображено 4 – один лишний). Человеку будет предложено ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо срочно произвести рассылку HTML письма по базе из 5500 контактов (все контакты подписывали соглашение на получение информации, могу предоставить отсканированные копии, если это необходимо). Внутри HTML письма необходимо вставить ссылку на форму в которую ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать лого для сайта "Комиссионка2", превью сайта во вложении. В последствие возможна дополнительная работа по изготовлению визиток и т.д.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $250
1. Необходимо создать форму с подтверждением по эл. почте. 2. Система ежедневно должна случайным образом отбирать 11 номеров и отсылать их на определенный адрес эл. почты 3. Страница с выводом результатов Полное ТЗ в прикрепленном файле Срок исполнения до ...Закрыт12 лет назад
Нужно натянуть новый дизайн на шаблонJoomla из имеющегося макета в Photoshop. Ссылка на сайт и образец макета в приложении. Плюс добавить небольшой эффект, как на сайте http://www.wpbot.ru/ при наведении на картинку сверху (под строкой меню)HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
ТЗ прикрепленном файлеЗавершен12 лет назад
Нужно перевести несколько кнопок на английский язык, оригинал, к сожалению, не сохранился, нужно нарисовать такие же или похожие и предоставить оригинал макета в чем будете делать. Соответствие перевода: О бренде - About the brand (если слишком длинно ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать баннер со следующим содержанием: "В честь 8 марта дополнительная скидка на женскую коллекцию 15%. Только с 5 по 8 марта." Сделать общий баннер, указать лого CLUB DENIM и внизу 3 магазина: Guess, +Gaudi, LTB. ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
- О компании / О нас - Контакты - Вакансии - Перечень услуг - Прайс-лист Особых требований к дизайну сайта нет, но тем не менее хотелось бы, чтобы там присутствовал некий элемент творчества исходя из заявленных в тексте материалов и лого. В дизайне он ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $150
Оригинал сайта riseclub.ru пожелания для дизайна: современно со вкусом, молодая современная компания с юморком. Цвета оранжевый, белый и еще какой-нибудь с чем сочетается.Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт13 лет назад
О каком предложении хотим рассказать: "Последние вещи ищут хозяина" Суть в том, что в 2 магазинах будут выделены 3 зоны, каждой зоне назначена своя категория цен. Для Levi's определили ценовые категории: всё по 1499, всё ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим скрипт автоматизации для модерирования темы (конкурса) ВКОНТАКТЕ Автоматическое уведомление о новых поступивших комментариях в группе. Так же нужно ограничить кол-во постов от одного человека в теме до 1 раза, т.е. если от одного пользователя публикуется ...Закрыт13 лет назад
Нужно натянуть новый дизайна на шаблон в WordPress из имеющегося макета в Photoshop. Ссылка на сайт и образец макета в приложенииHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Очень желательно сделать до 14.00 понедельника, если получится раньше, то замечательно, если к этому сроку не получается, то просьба указать ваши сроки, но не позднее среды. подробности в прикрепленном файлеЗавершен13 лет назад
Нужна небольшая заставка на флеше (ссылка в приложении) . Необходимо сделать, что бы при выборе определенного бренда открывалась его страничка в текущем окне, причем нужно сделать так, чтобы посетителю было понятно, что нужно нажать ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
При наведении на одну из красных точек должна выскакивать всплывающая подсказка с маленькой картинкой и краткой информацией, а при нажатии должна открываться страничка с информацией в текущем окне (не popup). Срок 1 день (желательно успеть до ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно немного доделать сайт и привести сайт в нормальный вид (подобрать шрифт, настроить css). Необходимо сделать нормальное меню на главной странице и меню на страницах бренда, сделать можно по аналогии с сайтом http://www.lvbco.ru (страница с брендами ...Завершен13 лет назад