Требования: Знание MySQL, умение составлять запросы средней сложности, проектировать структуру БД Уверенное владение PHP Понимание принципов ООП Владение каким-либо известным фреймворком (Yii, Zend, Phpcake и т.п.) Наличие портфолио (желательно указать ...
Осуществление рассылки по базе адресов
Необходимо срочно произвести рассылку HTML письма по базе из 5500 контактов (все контакты подписывали соглашение на получение информации, могу предоставить отсканированные копии, если это необходимо). Внутри HTML письма необходимо вставить ссылку на форму в которую автоматически подставляются данные пользователя из базы данных (адрес, телефон и др.), после чего он их может изменить при необходимости и/или нажать кнопку подтвердить. В базе необходимо зафиксировать количество пользователей подтвердивших свои данные и изменивших свои данные. Шаблон HTML письма и вебформы предоставляется. Список подписчиков имеется в excel файле. Сделать необходимо как можно скорее желательно сегодня, максимум завтра. В заявках пожалуйста указывайте бюджет и сроки в которые вы готовы выполнить.
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