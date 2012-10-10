Осуществление рассылки по базе адресов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки224 просмотра

Необходимо срочно произвести рассылку HTML письма по базе из 5500 контактов (все контакты подписывали соглашение на получение информации, могу предоставить отсканированные копии, если это необходимо). Внутри HTML письма необходимо вставить ссылку на форму в которую автоматически подставляются данные пользователя из базы данных (адрес, телефон и др.), после чего он их может изменить при необходимости и/или нажать кнопку подтвердить. В базе необходимо зафиксировать количество пользователей подтвердивших свои данные и изменивших свои данные. Шаблон HTML письма и вебформы предоставляется. Список подписчиков имеется в excel файле. Сделать необходимо как можно скорее желательно сегодня, максимум завтра. В заявках пожалуйста указывайте бюджет и сроки в которые вы готовы выполнить.

HTML
13 лет назад
infostorm
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

darkms
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Не смотря на то, что Евгений недавно зарегистрировался на weblancer у него уже имеется большой опыт работы, который он применил при выполнении данного задания, плюс к этому Евгений всегда на связи и оперативно реагирует на внесение доработок и изменений.
Отличный заказчик. Четко ставит задачу, всегда на связи, оплата своевременная. Было приятно работать, мои наилучшие рекомендации к сотрудничеству!
3axapp
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена хорошо. Александр ответственно и оперативно подходит к вопросам по доработке. Продолжаем дальше сотрудничать...
шикарно

Заявки фрилансеров

darkms
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
3axapp
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад