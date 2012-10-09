Оформить рабочий скрипт компонентом Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Есть рабочий скрипт, необходимо оформить его компонентом и интегрировать его в joomla 2.5, можно без установочного пакета.

В заявке обязательно указывайте сроки и цену.

Joomla
13 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров