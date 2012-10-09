Требования: Знание MySQL, умение составлять запросы средней сложности, проектировать структуру БД Уверенное владение PHP Понимание принципов ООП Владение каким-либо известным фреймворком (Yii, Zend, Phpcake и т.п.) Наличие портфолио (желательно указать ...
Оформить рабочий скрипт компонентом Joomla
Есть рабочий скрипт, необходимо оформить его компонентом и интегрировать его в joomla 2.5, можно без установочного пакета.
В заявке обязательно указывайте сроки и цену.
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