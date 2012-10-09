Поправить стиль форума и заменить капчу на сайте

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Закрыт1 заявка110 просмотров

здравствуйте, нужно поправить стиль форума на IP.Board 3.3.1 - прошлый исполнитель взялся делать, но не доделал до конца, и сейчас форум криво показывается под мозилой, megamarket.lg.ua/forum, заменить капчу на основном сайте

13 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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