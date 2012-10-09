Задачи для программиста WP со знанием mod rewrite

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок92 просмотра

Изменить ссылки в модуле question and answer на чпу ссылки и написать правила для mod rewrite, чтобы они работали.

WordPress
13 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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