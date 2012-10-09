Интеграция интернет-магазина с нашей системой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

См. ТЗ во вложении.

1 исполнитель может взять как 1 интеграцию, так и более (пока-2, дальше - будут еще).

13 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров