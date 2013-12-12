Необходимо разработать парсер данных о товарах с Amazon с асинхронным API. Базовые требования к API - в приложенном файле, но допустимо обсуждение. Технологический стек - MEAN, либо Golang + легковесный сторадж, можно обсуждать. Указывайте стоимость и срок под ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Необходимо разработать адаптивный дизайн лендинг-страницы ресурса по продаже товаров со скидкой. Тематика - покупка товаров на e-bay с бесплатной доставкой под заказ. Как такового ТЗ пока нет, готовы рассмотреть ваши предложения, перед началом работы зафиксируем ТЗ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт на WP с контентом, есть готовая верстка. Надо эту верстку натянуть на вордпресс. Макеты и сайт покажу исполнителю. 8 типов страниц.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, Коллеги! Ищу хорошего дизайнера для разработки дизайна сайта по поиску недвижимости. Что нужно: Главная тема сайта (оформление всех страниц с контентом). Форма поиска объектов недвижимости. Результаты поиска с возможностью переключения между табличным режимом и "по фото". Поиск по карте ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, коллеги! Ищется разработчик, способный разработать добавлялку объявлений на доски объявлений. Подробнее - есть сайт с объектами недвижимости, нужно в 1 клик раскидать объявления по доскам объявлений с авто-заполнением всех полей объекта данными карточки объекта, экспортом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Коллеги, добрый день! Предлагаю вашему вниманию первый проект из 10 проектов по парсингу каталога товаров. Нужно распарсить сайт http://www.textiloptom.net/ на карточки товаров. В каждой карточке должны быть: Производитель (СайлиД, Issomo, TAC, ...), Артикул (LP33, LP32, ...) Размер (Двуспальные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Требуется ответственный исполнитель для выполнения большого проекта по актуализации каталога интернет-магазина постельного белья. Нужно: 1) просмотреть существующий на сайте каталог (3-5 тыс позиций) на предмет наличия товаров у поставщиков (10 каталогов от поставщиков), сверить цены, ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Нужен человек, хорошо знакомый с зендом, конфигами нгинкса и апача. Задача: Сейчас сайт крутится на нгинксе с кастомными конфигами. Хотим перенести сайт на виртуальных хостинг под апачем. Нужно переписать рерайты и допилить настройки, чтобы всё заработало. Если это невозможно ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $6
Нужно сверстать 1 простую внутряшку, макет вышлю исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $53
Во вложении, отправленном на почту - 3 ключевых файла - index.html - главный темплэйт, inner1 - форма поиска и результат поиска, inner2 - карточка объекта. Будет еще inner3 - страница отзывов. Нужно: 1) Все страницы генерятся на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Всем привет! Нужно сделать удобный CRUD интерфейс для 3 сущностей: 1) Сотрудники агентства недвижимости (данные в 1 таблице + фото). 2) Объекты агентства недвижимости (данные в 1 таблице + много фото). 3) Категории (дерево). Связи между сущностями тоже редактируются через ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Всем привет! Есть 3 прайс-листа от разных поставщиков. У каждого поставщика названия марок автомобилей написаны по-своему (где-то с большой буквы, где-то с маленькой, где-то латиница, где-то кириллица), нужно: 1) Составить исчерпывающий список автомобилей по всем 3 прайс-листам, в ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сверстать 2 странички сайта агентства недвижимости.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек, который постоянно будет на телефоне и сможет заниматься продажами интернет-магазина. Что требуется: 1) Быть на связи каждый день (пн-пт или пн-вс) не менее 5 часов в определенные часы (задаете сами, телефон + скайп + интернет). 2) ...Управление проектами6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS 1C-Bitrix, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS 1C-Bitrix, осуществляющий полную двухстороннюю ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS PrestaShop, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS PrestaShop, осуществляющий полную двухстороннюю ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS OpenCart, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS OpenCart, осуществляющий полную двухстороннюю ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS AMIRO.CMS, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS AMIRO.CMS, осуществляющий полную двухстороннюю ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS Magento, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS Magento, осуществляющий полную двухстороннюю ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS Simpla, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS Simpla, осуществляющий полную двухстороннюю ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад