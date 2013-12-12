Очень оперативное выполнение задач, высокое качество результата, внимательность к требованиям заказчика, разумный чек :) Основную часть проекта нужно было сделать очень быстро (1-2 дня), с чем Артем замечательно справился. В процессе выполнения был на связи, оперативно учитывал изменения и дополнения, которые поступали с нашей стороны, давал свои рекомендации по спорным моментам. В общем - именно таким и должен быть хороший исполнитель - рекомендую к сотрудничеству!