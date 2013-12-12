Pentik

Андрей Pentik

 
33 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Парсер товаров с Amazon с асинхронным API

    Необходимо разработать парсер данных о товарах с Amazon с асинхронным API. Базовые требования к API - в приложенном файле, но допустимо обсуждение. Технологический стек - MEAN, либо Golang + легковесный сторадж, можно обсуждать. Указывайте стоимость и срок под ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка SPA лендинга

    Всем привет! Необходимо разработать адаптивный дизайн лендинг-страницы ресурса по продаже товаров со скидкой. Тематика - покупка товаров на e-bay с бесплатной доставкой под заказ. Как такового ТЗ пока нет, готовы рассмотреть ваши предложения, перед началом работы зафиксируем ТЗ ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта недвижимости

    Добрый день, Коллеги! Ищу хорошего дизайнера для разработки дизайна сайта по поиску недвижимости. Что нужно: Главная тема сайта (оформление всех страниц с контентом). Форма поиска объектов недвижимости. Результаты поиска с возможностью переключения между табличным режимом и "по фото". Поиск по карте ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавлялка объявлений на доску объявлений

    Добрый день, коллеги! Ищется разработчик, способный разработать добавлялку объявлений на доски объявлений. Подробнее - есть сайт с объектами недвижимости, нужно в 1 клик раскидать объявления по доскам объявлений с авто-заполнением всех полей объекта данными карточки объекта, экспортом ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг каталога товаров

    $100

    Коллеги, добрый день! Предлагаю вашему вниманию первый проект из 10 проектов по парсингу каталога товаров. Нужно распарсить сайт http://www.textiloptom.net/ на карточки товаров. В каждой карточке должны быть: Производитель (СайлиД, Issomo, TAC, ...), Артикул (LP33, LP32, ...) Размер (Двуспальные ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Актуализация каталога ИМ

    Добрый день, коллеги! Требуется ответственный исполнитель для выполнения большого проекта по актуализации каталога интернет-магазина постельного белья. Нужно: 1) просмотреть существующий на сайте каталог (3-5 тыс позиций) на предмет наличия товаров у поставщиков (10 каталогов от поставщиков), сверить цены, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт на Zend Framework на хостинг

    Всем привет! Нужен человек, хорошо знакомый с зендом, конфигами нгинкса и апача. Задача: Сейчас сайт крутится на нгинксе с кастомными конфигами. Хотим перенести сайт на виртуальных хостинг под апачем. Нужно переписать рерайты и допилить настройки, чтобы всё заработало. Если это невозможно ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка скриптов для сайта недвижимости.

    $53

    Во вложении, отправленном на почту - 3 ключевых файла - index.html - главный темплэйт, inner1 - форма поиска и результат поиска, inner2 - карточка объекта. Будет еще inner3 - страница отзывов. Нужно: 1) Все страницы генерятся на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • CRUD для 3 таблиц

    $50

    Всем привет! Нужно сделать удобный CRUD интерфейс для 3 сущностей: 1) Сотрудники агентства недвижимости (данные в 1 таблице + фото). 2) Объекты агентства недвижимости (данные в 1 таблице + много фото). 3) Категории (дерево). Связи между сущностями тоже редактируются через ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Составить список соответствий категорий

    $50

    Всем привет! Есть 3 прайс-листа от разных поставщиков. У каждого поставщика названия марок автомобилей написаны по-своему (где-то с большой буквы, где-то с маленькой, где-то латиница, где-то кириллица), нужно: 1) Составить исчерпывающий список автомобилей по всем 3 прайс-листам, в ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер-оператор интернет-магазина

    Требуется человек, который постоянно будет на телефоне и сможет заниматься продажами интернет-магазина. Что требуется: 1) Быть на связи каждый день (пн-пт или пн-вс) не менее 5 часов в определенные часы (задаете сами, телефон + скайп + интернет). 2) ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для интеграции нашей системы в 1C-Bitrix

    Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS 1C-Bitrix, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS 1C-Bitrix, осуществляющий полную двухстороннюю ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для интеграции нашей системы в PrestaShop

    Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS PrestaShop, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS PrestaShop, осуществляющий полную двухстороннюю ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать интеграцию нашей системы в OpenCart

    Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS OpenCart, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS OpenCart, осуществляющий полную двухстороннюю ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для интеграции нашей системы в AMIRO.CMS

    Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS AMIRO.CMS, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS AMIRO.CMS, осуществляющий полную двухстороннюю ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для интеграции нашей системы в Magento

    Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS Magento, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS Magento, осуществляющий полную двухстороннюю ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для интеграции нашей системы в ИМ Simpla

    Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS Simpla, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. Задачи: 1) Разработать универсальный модуль для CMS Simpla, осуществляющий полную двухстороннюю ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Дизайн и верстка SPA лендинга
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Высокая скорость работы и достойное качество результата. Все правки вносились оперативно. Так же хочу отметить, что Евгений сдал проект почти в 2 раза ранее оговоренного срока, что не может не радовать.
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$270
10 баллов
7 лет назад
Натянуть готовую верстку на вордпресс. Оперативно.
Моментальная оплата, быстрый фидбек. Рекомендую, надеюсь поработаем еще :)
Очень оперативное выполнение задач, высокое качество результата, внимательность к требованиям заказчика, разумный чек :) Основную часть проекта нужно было сделать очень быстро (1-2 дня), с чем Артем замечательно справился. В процессе выполнения был на связи, оперативно учитывал изменения и дополнения, которые поступали с нашей стороны, давал свои рекомендации по спорным моментам. В общем - именно таким и должен быть хороший исполнитель - рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
andriybazyuta
Базюта 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$53
10 баллов
10 лет назад
Разработка скриптов для сайта недвижимости.
С Андреем работать одно удовольствие! Просто супер.. Всегда открыт для его проектов. Советую всем, не пожалеете. С оплатой все четко + высокий уровень доверия!
Второй раз работаем с Андреем по аналогичному проекту и второй раз могу сказать, что работа выполнена на 10 баллов! Были некоторые недочеты после первой сдачи, но т.к. не было четкого ТЗ - это в пределах нормы - за 2 иттерации довели проект до результата! Буду обращаться еще и вам советую :)
Ответный отзыв
Cianos
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Сверстать 1 внутреннюю страничку
И снова все замечательно
Всё ок!
Ответный отзыв
andriybazyuta
Базюта 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
CRUD для 3 таблиц
С Андреем приятно работать, быстро реагирует на вопросы, отлично составленное ТЗ. Вовремя и четко оплачивает работу..
Андрей всё сделал быстро и качественно! :) Были некоторые отклонения от ТЗ, но исполнитель согласился их быстро исправить, а после обсуждения выяснилось, что исправления и вовсе не нужны, т.к. архитектура позволяет сделать всё необходимое даже проще, чем планировалось изначально! :) Плюс всякие вкусности типа drag-n-drop и автодополнения заработали без дополнительного напоминания, а это - редкость! :)
Ответный отзыв