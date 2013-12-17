CRUD для 3 таблиц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки171 просмотр

Всем привет!

Нужно сделать удобный CRUD интерфейс для 3 сущностей:

1) Сотрудники агентства недвижимости (данные в 1 таблице + фото).

2) Объекты агентства недвижимости (данные в 1 таблице + много фото).

3) Категории (дерево).

Связи между сущностями тоже редактируются через CRUD:

Сотрудники - Объекты : M:M

Объекты - Категории : M:M

+ загрузка фотографий с авто-ресайзом (thumbnal, normal, large).

Фрэймворк - любой или вообще без него.

11 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andriybazyuta
Базюта 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Андреем приятно работать, быстро реагирует на вопросы, отлично составленное ТЗ. Вовремя и четко оплачивает работу..

Заявки фрилансеров

andriybazyuta
Базюта 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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