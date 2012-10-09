Небольшие доработки по Drupal

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Быстренько сделать небольшие доработки на сайте, движок drupal 6. Файл прикрепил, что надо будет сделать. За работу 1000руб. (32$)

Drupal
13 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров