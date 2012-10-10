Требуется настройка phplist на VPS

Нужна квалифицированная помощь в разработке интернет-магазина на Битриксе. Дизайн уже есть, верстка тоже, есть подробное ТЗ, часть функционала уже реализована. Есть также программист, который все это реализовывал, он продолжает трудиться. Нужна помощь для ...