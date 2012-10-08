Срочно довести до ума ИМ на Drupal

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок183 просмотра

Срочно ищем профессионала по Drupal-магазинам для доведения ИМ до ума.

Есть ТЗ, дизайн, часть верстки.

Нужно оперативно поправить косяки и доделать магазин.

Сжатые сроки, над проектом нужно работать полный рабочий день и только над ним.

Высокий бюджет - до 100к рублей.

В заявке обязательно указывайте свои примеры магазинов на Drupal.

Drupal
13 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров