Интернет-магазин на Битрикс.Малый Бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок145 просмотров

Нужна квалифицированная помощь в разработке интернет-магазина на Битриксе.

Дизайн уже есть, верстка тоже, есть подробное ТЗ, часть функционала уже реализована.

Есть также программист, который все это реализовывал, он продолжает трудиться. Нужна помощь для ускорения процесса.

Кандидатам расскажу все подробности.

13 лет назад
odman_harry
Гарри 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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