Нужна написать маленький скрипт для autoCAD, вывод печати разных размеров на разных страницах. На листах чертежных в спецификации есть штампы, на 1м листе должен быть большой штамп а на последующих маленький. Я уже нашел ...
Интернет-магазин на Битрикс.Малый Бизнес
Нужна квалифицированная помощь в разработке интернет-магазина на Битриксе.
Дизайн уже есть, верстка тоже, есть подробное ТЗ, часть функционала уже реализована.
Есть также программист, который все это реализовывал, он продолжает трудиться. Нужна помощь для ускорения процесса.
Кандидатам расскажу все подробности.
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