Нужна написать маленький скрипт для autoCAD

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Нужна написать маленький скрипт для autoCAD, вывод печати разных размеров на разных страницах.

На листах чертежных в спецификации есть штампы, на 1м листе должен быть большой штамп а на последующих маленький. Я уже нашел как это можно реализовать, осталось только сделать !

Если что пишите: skype: efim-sergeevich

AutoCAD
13 лет назад
Beleberda
Ефим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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