Нужна написать маленький скрипт для autoCAD, вывод печати разных размеров на разных страницах.

На листах чертежных в спецификации есть штампы, на 1м листе должен быть большой штамп а на последующих маленький. Я уже нашел как это можно реализовать, осталось только сделать !

Если что пишите: skype: efim-sergeevich