Необходимо создать сайт-визитку на CMS Drupal. Дизайн уже разработан.
Нужна написать маленький скрипт для autoCAD
Нужна написать маленький скрипт для autoCAD, вывод печати разных размеров на разных страницах.
На листах чертежных в спецификации есть штампы, на 1м листе должен быть большой штамп а на последующих маленький. Я уже нашел как это можно реализовать, осталось только сделать !
Если что пишите: skype: efim-sergeevich
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть верстка, требуется сделать сайт средней сложности на кохане. Подробности в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт: http://goo.gl/hA6fm 1. В данным момент такая вещь как корзина реализована очень плохо. Необходимо это исправить - фактически, полностью переписать логику работы этой функции. Подробное ТЗ будет предоставлено. Краткое - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
новый сайт перенести на старый доменВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
необходим конструктор продукции на сайт сделаный на флеше вот пример неплохого решения http://creamondi.md/ru/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx продукт нужен по функционалу ближе к суперокнам http://kctsoft.ru/software/swnd/about/ расчитывать в нем ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Тех задание в кратце. создание онлайн кабинета в котором отражаются биржевые котировки, далее подключение интернет эквайринга к сайту нашему, дальше дополнение сайта несколькими страницами с текстом, а дальше массовый трафик целевой аудитории на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
В общем нужно написать небольшой скрипт.. который устанавливает флажки на странице в теге "радио" ( использования переключателей (radiobutton)) на первую позицию... так как первонально они идут без позиции. Организовать все, через вставку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
необходимо сверстать меню с использованием jquery таким образом чтоб из кода такого вида Пункт 1 Пункт 2 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
1. Для магазина на ocStore Version 0.2.0 (OpenCart 1.4.9) нужно сделать простейшую форму заказа. Речь идет не об установке модуля, а о редактировании родной формы заказа. На данный момент она уже достаточно упрощена, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Форма. Выбираем параметры - код считает цену. выбранные параметру с ценой отправляются на почту админу.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад