Есть сайт много-работы.рф нужно расширить лич каб пользователей возможность добовления туда фото
Оn-line калькулятор/заявка с сайта
Форма. Выбираем параметры - код считает цену.
выбранные параметру с ценой отправляются на почту админу.
Заявки фрилансеров
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