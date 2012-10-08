Есть сайт много-работы.рф нужно расширить лич каб пользователей возможность добовления туда фото
Корректировка магазина на VamShop
Добрый день требуется подправить магазин ан вамшопе, надо полностью отключит выбор оплат и чтобы клиенту не приходили счета на электронку
Заявки фрилансеров
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