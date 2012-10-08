Корректировка магазина на VamShop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок100 просмотров

Добрый день требуется подправить магазин ан вамшопе, надо полностью отключит выбор оплат и чтобы клиенту не приходили счета на электронку

13 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров