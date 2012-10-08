Написать парсер. Обработать информацию

Требуется написать парсер для html страниц со статистическими данными. И составить обобщение, дополняя данные одной страницы данными из других, и применяя форматирование.

Фактически, задание выглядит так: есть одна большая страница, ее надо дополнить данными из других 30-40 страниц, причем, с новым расположением текста, т.е. отформатировать, как надо мне.

Парсер сам по себе не нужен, только информация. В общей сложности надо парсить страниц 30-40, т.е. совсем не много.

Для профи - это задание на час-два максимум. Webmoney.

Стоимость и сроки пишите в ЛС, так быстрее среагирую.