Исправить ошибку на YII Framework

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки205 просмотров

Необходимо исправить одну небольшую ошибку на сайте на YII Framework, работы часа на 3 включая вникание в код)

Оставляйте портфолио и контакты, на YII много проектов, с радостью продолжу сотрудничество с адеватным и сильным специалистом. Срок - сегодня, бюджет - 1500р.

Требования:

- ответственность в качестве и сроках

- умение работать в команде

- умение находить простые решения сложных задач

- знание других CMS или фреймворков приветствуется, имеются проекты на различных платформах.

Yii
13 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

pliGates
Иван 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Иван сделал все, как договаривались, я доволен работой на 100%
Понравилось работать с заказчиком. После этого проекта продолжаю сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pliGates
Иван 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад