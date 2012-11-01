Исправить ошибку на YII Framework

Необходимо исправить одну небольшую ошибку на сайте на YII Framework, работы часа на 3 включая вникание в код)

Оставляйте портфолио и контакты, на YII много проектов, с радостью продолжу сотрудничество с адеватным и сильным специалистом. Срок - сегодня, бюджет - 1500р.

Требования:

- ответственность в качестве и сроках

- умение работать в команде

- умение находить простые решения сложных задач

- знание других CMS или фреймворков приветствуется, имеются проекты на различных платформах.