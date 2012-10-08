Обновление Joomla _ VirtueMart

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Есть Joomla 1.5 + Virtuemtart 1.1.8

Нужно Jummla 2.5.. + Virtuemart 2.6

Рабочий магазин, 18305 товаров.

Установлен компонент sh404sef, в новой версии он не нужен, нужно грамотно перенести адреса из компонента в алиасы товаров и настроить URL с помощью базовых возможностей Joomla так, что бы адреса не изменились.

Так же нужно перенести все свойства товаров (1-2 на некоторые из товаров)

Joomla
13 лет назад
lda
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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