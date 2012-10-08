В общем имеется шаблон хостинга на DLE из паблика вот тут стоит http://hostrict.com. Нужно все убрать чужое и поднастроить все для нормальной работы. Все привезти в рабочий вид и желательно заменить гамму с зеленого на ...
Обновление Joomla _ VirtueMart
Есть Joomla 1.5 + Virtuemtart 1.1.8
Нужно Jummla 2.5.. + Virtuemart 2.6
Рабочий магазин, 18305 товаров.
Установлен компонент sh404sef, в новой версии он не нужен, нужно грамотно перенести адреса из компонента в алиасы товаров и настроить URL с помощью базовых возможностей Joomla так, что бы адреса не изменились.
Так же нужно перенести все свойства товаров (1-2 на некоторые из товаров)
Заявки фрилансеров
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