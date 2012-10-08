Здравствуйте. Необходимо оперативно допилить админку сайта каталога по имеющему примеру. Работа предстоит с нашим движком. При успешном сотрудничестве планируется долгосрочное сотрудничество. Веб студиям просьба не откликаться. Спасибо:) ...
Скорректировать шаблон WordPress
Поставлен шаблон
http://themeforest.net/item/mayashop-a-flexible-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/2189918
1. Надо уменьшить кол-во пунктов меню
2. сделать меню каталог с некоторыми категориями товаров (не всеми)
3. Убрать копирайты
4. Справа где сейчас написан комментарий заголовок нужен "Отзывы". При клике должен идти переход на страницу отзывов.
5. Должна быть картинка громкоговорителя как в исходной верстке : http://themeforest.net/item/mayashop-a-flexible-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/2189918
6. форму заказа нужно сделать без регистрации - прямо из корзины: добавил в корзину, перешел в нее, нажал на кнопку "оформить заказ", заполнил контакты данные и пришло письмо на почту
7. исправить отсутствие кнопок "Добавить к корзину"
ссылку на сам сайт по запросу
Заявки фрилансеров
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