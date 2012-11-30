Модуль для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Требуется написать несложный модуль на DLE - онлайн тест.

Сам тест в приложенном файле.

В админке должны сохраняться все результаты и данные тестируемого, должен быть удобный фильтрв поиска, несколько статусов.

DLE
13 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все выполнено отлично. Сделаны необходимые доработки согласно пожеланиям. Рекомендуем к сотрудничеству.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад