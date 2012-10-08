Правки на сайте Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок157 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать правки в формах на сайте joomla 1.5. ТЗ вышлю кандидатам.

Joomla
13 лет назад
rkorchukov
Бочкачрев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров