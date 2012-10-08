Допилить админку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок175 просмотров

Здравствуйте. Необходимо оперативно допилить админку сайта каталога по имеющему примеру.

Работа предстоит с нашим движком.

При успешном сотрудничестве планируется долгосрочное сотрудничество.

Веб студиям просьба не откликаться.

Спасибо:) жду ваших предложений

13 лет назад
delmit_art
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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