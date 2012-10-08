Требуется написать веб-сервис

Ищется программист для написания web-сервиса (работа с api социальных сетей).

Основные требования:

- быть всегда на связи, т.е. аська, скайп, мобильный телефон мне должны быть известны;

- разработка на основе фреймворка;

- знать api соц. сетей;

- не пропадать (любимая тётя, косячный провайдер, болезни - отговорки не принимаются);

- код обязательно должен снабжаться комментариями, что б в работу в любой момент можно было подключить второго программиста;

Работа поэтапная, запуск сервиса будет разбит на отдельные части, которые и будут дописываться.

Данный проект будет пополняться условиями.